Помощница Мэнсона заявила, что он «швырял в неё посуду» и лишал сна

https://static.news.ru/photo/5cc1803e-b8aa-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Мэрилин Мэнсон Фото: Antonio Nava/Global Look Press

Экс-помощница американского рокера Мэрилина Мэнсона — Эшли Уолтерс — подала на шоумена в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии, передаёт портал Deadline. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.

По словам Уолтерс, иногда ей приходилось не спать по два дня — Мэнсон якобы приказывал стоять по 12 часов на стуле и фотографировать его. А для того чтобы она не уснула, принуждал её употреблять запрещённые вещества. Женщина отметила, что издевательства продолжались с августа 2010-го по октябрь 2011-го.

Во время этих наркотических запоев он (Мэрилин Мэнсон. — NEWS.ru) швырял в Уолтерс посуду, угрожал покончить с собой и даже толкнул её к стене, — говорится в документе.

В иске также указано, что Мэнсон считал Уолтерс «своей собственностью» и «предлагал» её влиятельным знакомым и коллегам по отрасли и якобы позволял друзьям трогать помощницу, целовать её и вступать в интимную связь. Один из юристов музыканта, комментируя претензии, категорически отверг обвинения, передаёт издание USA TODAY.

Уолтерс не единственная, кто подал в суд на Мэнсона. Иск звезде предъявила актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвиняет музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера. В документах суда написано , в частности, что певец якобы «неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам», чтобы принудить актрису заняться с ним сексом.

Ранее американская певица Фиби Бриджерс сообщила, что видела к комнате скандального рок-музыканта Мэрилина Мэнсона помещение, которое сам он называл комнатой для изнасилования. Она рассказала, что побывала в доме рокера вместе с группой друзей. Тогда, по её признанию, она была большой поклонницей творчества Мэнсона.