Пользователей Сети растрогало видео «танцующего миллионера» с дочерью

https://static.news.ru/photo/3eb95632-a434-11eb-80d3-96000091f725_660.jpg Джанлука Вакки с дочерью Фото: gianlucavacchi?instagram.com

Итальянский миллионер Джанлука Вакки поделился со своими подписчиками в Instagram трогательным видео. На кадрах он показывает свою дочь Блу.

Бизнесмен обнимает девочку, прижимается к её щеке и напевает песню из мультфильма «Красавица и чудовище». Пользователей Сети растрогало, с какой нежностью отец относится к дочери.

Нашему ангелу становится лучше, и когда я пою ей свою версию песни «Красавица и чудовище», которая заканчивается «Блу и её отец», она засыпает у меня на руках и ничто в жизни не могло больше удовлетворить моё сердце, — написал Вакки, которого в Сети прозвали «танцующий миллионер».

В декабре Вакки сообщил, что у его новорождённого ребёнка генетическая аномалия. Дочка миллионера, которую назвали Блу Иерусалима, родилась с волчьей пастью. Это врождённая аномалия развития плода — расщелина в мягком или твёрдом нёбе.

Джанлука Вакки стал суперзвездой в 2016 году. Его прославил Instagram-ролик, на котором подтянутый, мускулистый седой человек в синих плавках и тёмных очках танцевал на борту яхты вместе с длинноногой брюнеткой в бикини, собрал два миллиона просмотров. Но это было только началом. 30 тысяч подписчиков в Instagram превратились в пять миллионов.