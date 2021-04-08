Полуодетая Вера Брежнева насмешила фанатов рассуждениями о книгах

https://static.news.ru/photo/29e5dd60-98fa-11eb-9b18-96000091f725_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Вера Брежнева дала фанатам повод для насмешек чересчур откровенным фото с книгой. Солистка «ВИА Гры» запечатлелась в крохотном бикини с книгой в руках.

Певица поделилась своими рассуждениями о любви к литературе. Долгожданный отпуск дал возможность артистке снова вернуться к чтению. И заодно похвалилась очень умной книгой.

Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И наконец-то вернула себе время на то, что я очень люблю, — чтение. Поняла, как соскучилась по книгам. «Эссенциализм. Пусть к простоте» сейчас мне очень в тему, — разоткровенничалась едва одетая красотка.

Примечательно, что подписчики не сразу увидели на фото книгу. Больше их привлекла сногсшибательная фигура артистки и сам пикантный снимок. Однако посыл в книгой не понравился пользователям: они решили, что Брежнева нашла очередной повод оголиться.

«Больше похоже, что вы показываете своё тело и купальник, а не книгу», «Тут акцент на книгу надо делать или на бикини?», «Если честно, то книгу-то я и не сразу заметил», — потешаются в комментариях подписчики.

Вера Брежнева сейчас отдыхает с детьми и сестрой в Дубае. Она часто публикует пикантные фото отпуска.

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