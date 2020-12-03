Полина Гагарина в брюках-трубах выложила фото из кинотеатра

Певица Полина Гагарина посетила один из столичных кинотеатров. С 3 декабря на экраны вышел анимационный фильм «Полное погружение» — именно в нём артистка озвучила подружку главного героя.
Так, на предварительный показ картины Гагарина пошла вместе со своим сыном Андреем.
Я с детства люблю мультфильмы, — написала Гагарина на своей личной странице в социальной сети.
Она также добавила, что её дочь Мия была несказанно рада, когда услышала голос матери в мультике.
Стоит отметить, что для своего похода в кинотеатр Гагарина выбрала беспроигрышную классику — белый верх и чёрный низ. Светская львица выбрала наряд, состоявший из блузки на запах и брюк-труб.
Ранее NEWS.ru писал, что Гагарина подала официальное заявление на развод с Дмитрием Исхаковым, соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы.
Известно, что заявление Гагариной уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией.