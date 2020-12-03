Полиция задержала сестру Эвелины Блёданс из-за наркотиков

https://static.news.ru/photo/8197ffb0-3582-11eb-90a5-fa163e074e61_660.jpg Диана Блёданс Фото: Диана Блёданс/vk.com

Сотрудники полиции в Ялте задержали сестру актрисы Эвелины Блёданс Диану по обвинению в хранении наркотиков.

Известно, что ранее родственница звезды уже имела дело с запрещёнными медикаментами. Если на этот раз её вина будет доказана, наказание может быть довольно суровым.

Так, в 2015 году Диана попала на телевидение и заявила, что у неё цирроз печени. Женщина потребовала оказать ей дорогостоящую медицинскую помощь. Эвелина Блёданс вызвалась помочь сестре и вскоре нашла средства на необходимые лекарства, пишет StarHit.

В 2019 году Диану обвинили в угоне автомобиля, на котором были перебиты номера. Также в её доме обнаружили наркотики: пять свёртков с амфетамином и один свёрток с марихуаной.

В настоящее время запрещённые вещества отправлены на экспертизу. После этого станет ясно, выдвинут ли против Дианы уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что звёздные актёры получают надбавки в театрах, заявила актриса Эвелина Блёданс. Ранее её коллега Кристина Асмус сказала, что получает менее 22 тысяч рублей за работу на сцене.

Актриса отметила, что базовая ставка для всех примерно составляет сумму, описанную Асмус.