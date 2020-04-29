Поклонники Топалова считают, что он сорвался и снова принимает наркотики

https://static.news.ru/photo/b4a09360-899b-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Интернет-пользователи считают, что певец Влад Топалов из-за травли его супруги Регины Тодоренко сорвался и вновь стал принимать наркотические вещества.

Поклонники отметили, что певец стал странно и агрессивно себя вести, а также совершенно не помогает своей жене с ситуацией, в которой она оказалась, а лишь усугубляет её, сообщает «Экспресс-газета».

Неадекватное поведения Влада Топалова заметили в Telegram-канале «Курятник». Там напомнили, что певец около 10 лет употреблял кокаин, причём в неконтролируемых дозах.

Тогда бывший участник группы Smash! Потерял жену Ксению Данилину, рассорился с отцом и остался без места проживания.

Как писал NEWS.ru ранее, Влад Топалов ответил на травлю своей супруги Регины Тодоренко. После этого, её лишили звания «Женщина года» по мнению журнала Glamour".