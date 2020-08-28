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Поклонники разглядели на видео беременность невесты сына Валерии

06:53, 29 августа 2020 239
Валерия Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видео со свадьбы Арсения Шульгина, сына Валерии, появилось в Сети. Момент, когда отец невесты ведёт её к жениху, запечатлела Яна Рудковская.

Церемония бракосочетания проходила на террасе, под открытым небом.

Поздравляем Арсения и Лиану Шульгиных с таким прекрасным днём в их жизни. И конечно, родителей, наших друзей — Лерочку @valeriya и Йосифа @prigozhin_iosif ! А посмотрите, какие красивые невеста и жених! — подписала видео Рудковская.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Невеста Лиана Волкова была одета в платье-бюстье цвета «айвори» с обнажающими плечи прозрачными рукавами и многослойной пышной юбкой. Но даже это не помогло скрыть, что девушка ждёт ребёнка.

Поклонники стали радостно комментировать это событие, по их мнению, это «приятно и трогательно». Многие порадовались за Валерию, которая скоро станет бабушкой. Все желали счастья молодым. Некоторые раскритиковали Рудковскую за то, что она первая опубликовала такое видео и опередила родных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видео передачи символа семейно жизни на свадьбе сына Валерии. Молодой человек 28 августа женился на своей избраннице Лиане Волковой.

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