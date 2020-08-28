Пригожин опубликовал видео передачи семейного очага на свадьбе сына Валерии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о хамской выходке одного известного актёра, которого позвали на шоу к Корчевникову. Перед съёмками известную личность, чью фамилию критик называть не стал, предупредили, что Корчевников плохо слышит и возможна запись нескольких дублей.

В ответ гость устроил скандал, пишет «Собеседник». Вы зачем меня пригласили к инвалиду?! — кричала знаменитость. В итоге гостя всё же уговорили участвовать в программе, рассказывает Соседов, скорее всего, за...