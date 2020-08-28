Пригожин опубликовал видео передачи семейного очага на свадьбе сына Валерии

Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видео передачи символа семейно жизни на свадьбе сына Валерии. Молодой человек 28 августа женился на своей избраннице Лиане Волковой.
Роль символа семейного очага сыграла свеча. На кадрах видно, что молодожёны стоят с ней в руках в окружении родителей. Родственники благословляют новобрачных, желая им любви, верности, благополучия. Завершается церемония тем, что родители жениха и невесты зажигают свечу молодых от своих.
В конце церемонии Арсений Шульгин целует невесту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился. Избранницей 21-летнего молодого человека стала 22-летняя Лиана Волкова.
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