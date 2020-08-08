Похоронившая мужа аптечный блогер объяснила откровенные кадры с бойфрендом

https://static.news.ru/photo/a933fbd4-da4a-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко ответила подписчикам, разгневанным её снимками с новым избранником — актёром Владом Черных. Девушка объяснила, что быть одной для неё — «самое обидное».

Фотографии с новым бойфрендом Диденко опубликовала во время отдыха в Абхазии. Интернет-пользователи в комментариях начали спрашивать у неё, почему девушка не скорбит по недавно погибшему мужу. После этого она закрыла доступ к сообщениям, а затем ответила на комментарии подписчиков.

Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбеть ровно год? — сказала Диденко.

Она подчеркнула, что погибшего мужа уже не вернуть, а «все, кто живет — должны жить». Диденко призналась, что хорошо себя чувствует только в присутствии друзей, а когда остаётся одна — «начинает сносить крышу», передаёт Starhit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аптечный блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с мужчиной, который обнимает её, но стоит к камере спиной, чтобы его лица не было видно.