Похоронившая мужа аптечный блогер объяснила откровенные кадры с бойфрендом

Блогер Екатерина Диденко ответила подписчикам, разгневанным её снимками с новым избранником — актёром Владом Черных. Девушка объяснила, что быть одной для неё — «самое обидное».
Фотографии с новым бойфрендом Диденко опубликовала во время отдыха в Абхазии. Интернет-пользователи в комментариях начали спрашивать у неё, почему девушка не скорбит по недавно погибшему мужу. После этого она закрыла доступ к сообщениям, а затем ответила на комментарии подписчиков.
Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбеть ровно год? — сказала Диденко.
Она подчеркнула, что погибшего мужа уже не вернуть, а «все, кто живет — должны жить». Диденко призналась, что хорошо себя чувствует только в присутствии друзей, а когда остаётся одна — «начинает сносить крышу»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что аптечный блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с мужчиной, который обнимает её, но стоит к камере спиной, чтобы его лица не было видно.
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