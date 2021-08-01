Подружка Милоша Биковича рассказала о скандальном расставании с актёром

Подружка Милоша Биковича Арина Волошина рассказала, как со скандалом рассталась с исполнителем главной роли в «Холопе». Чемпионка по бальным танцам встречалась с актёром год и называет это время не лучшим для себя, о чём она и заявила в Instagram.

По словам Волошиной, Бикович — совсем не тот, за кого себя выдаёт, ему важны сугубо его образ, его репутация.

Но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога. У меня была последняя надежда, что в нём есть что-то человеческое, но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повёл себя очень грубо, — заявила танцовщица.

Волошина рассказала, что актёра всегда волновали и заботили только собственные дела. Видит он только себя, не уважает время, труд и здоровье других людей, а ценности, о которых он «кричит», актёр просто не знает.

Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки, — подытожила экс-избранница артиста, добавив, что его «душит» чувство ответственности и вины.

Чемпионке по бальным танцам не понравилось, как был рассекречен их роман. Бикович был против огласки своих отношений с Волошиной, но в то же время не особо скрывался от СМИ. После того, как отношения пары перестали быть секретом, актёр, наоборот, требовал от пассии молчать и никак не комментировать их отношения.

А после того как, по словам Волошиной, на неё посыпались угрозы и оскорбления, она сама решила публично обо всём поведать.

Больше не хочу быть причастной, поэтому мне легче рассказать о сложившейся ситуации, чтобы больше никаких догадок и вопросов не было. Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют — я устала, — заявила бывшая девушка звезды «Холопа».

Ранее полюбившийся россиянам по фильмам «Холоп» и «Лёд» сербский актёр Милош Бикович впервые официально вышел в свет со своей девушкой. Возлюбленной завидного холостяка стала чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина.