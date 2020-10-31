Подписчики восхитились снимком Нюши в красном мини на шнуровке

https://static.news.ru/photo/854ae7aa-1c44-11eb-a189-fa163e074e61_660.jpg Певица Нюша Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в красном мини на шнуровке. На снимке исполнительница сидит в открытом кузове автомобиля с запрокинутой головой и слегка приоткрытым ртом.

Подписчики восхитились фотографией певицы. Они высоко оценили платье, которое подчёркивает безупречную фигуру звезды. Также пользователи заметили, что Нюша фотографировалась без нижнего белья.

Поклонники в комментариях назвали певицу красивой и подчеркнули, что ей очень к лицу красный цвет. По поводу платья некоторые заметили, что на бедре оно вот-вот «треснет».

Какое любопытное платьице, шнуровка прям на месте — бедро почти голое, — написал один из комментаторов на странице Нюши в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Нюша разместила на своей страничке в Instagram пикантное видео в ванной, где демонстрирует свою фигуру в полупрозрачном белом боди. Певица сексуально наносит на своё тело скраб, изгибаясь в самых соблазнительных позах.