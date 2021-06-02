Победительница «Холостяка» рассказала, как повстречалась с мамой Тимати

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова призналась, что познакомилась с мамой Тимати Симоной Яковлевной, а также его дочерью Алисой. Вместе с ними и рэпером модель из Испании уже успела провести отпуск.
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Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой. Я очень благодарна Тимуру за это, — призналась модель.
О том, как прошло знакомство, Сафарова не говорит. Но известно, что у мамы Тимати довольно крутой нрав и она не поделила сына с его предыдущей пассией Анастасией Решетовой. По слухам, именно конфликты между женщинами и стали причиной разрыва Тимати и Решетовой, которая родила ему сына.
Как сообщалось ранее, рэпер Тимати наконец прокомментировал финал проекта «Холостяк». Однако своим длинным рассказом об отношениях с победительницей Екатериной Сафаровой хип-хоп-исполнитель лишь разочаровал фанатов.