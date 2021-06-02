Победительница «Холостяка» рассказала, как повстречалась с мамой Тимати

https://static.news.ru/photo/a37f4a9c-c3e5-11eb-b1f0-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/timatiofficial/

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова призналась, что познакомилась с мамой Тимати Симоной Яковлевной, а также его дочерью Алисой. Вместе с ними и рэпером модель из Испании уже успела провести отпуск.

Сафарова больше не живёт в Испании, она переехала в Москву, и связано это, вполне возможно, с её романом с музыкантом. Однако об этом девушка предпочитает не распространяться, хотя в прямом эфире в Instagram рассказала, что была представлена маме Тимати. Это, по её словам, произошло пару месяцев назад, шоу ещё шло по телевидению и паре нельзя было вместе появляться на публике.

Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой. Я очень благодарна Тимуру за это, — призналась модель.

О том, как прошло знакомство, Сафарова не говорит. Но известно, что у мамы Тимати довольно крутой нрав и она не поделила сына с его предыдущей пассией Анастасией Решетовой. По слухам, именно конфликты между женщинами и стали причиной разрыва Тимати и Решетовой, которая родила ему сына.

Как сообщалось ранее, рэпер Тимати наконец прокомментировал финал проекта «Холостяк». Однако своим длинным рассказом об отношениях с победительницей Екатериной Сафаровой хип-хоп-исполнитель лишь разочаровал фанатов.