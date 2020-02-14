https://static.news.ru/photo/1873cca6-4f93-11ea-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская поделилась фото с семейного ужина в честь Дня влюблённых. Продюсер с юмором написала, как 37-летний муж преподнёс ей огромный букет белых роз и поздравил с Днём «какого-то Валентина».

Оказалось, что фигурист считает этот день «вообще не нашим праздником».

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Люблю тебя в день какого-то Валентина. Это вообще не наш праздник! Но... Главное, чтобы тебе было приятно, — сказал Плющенко во время съёмки на видео.

Спортсмен при этом сидел перед пустой тарелкой и, кажется, был не совсем доволен съёмками для соцсетей.

Сама Рудковская в День влюблённых опубликовала трогательный ролик из семейного архива и добавила, что это «уникальное видео», которое она никогда нигде не выставляла. Это оказался день венчания продюсера с Евгением Плющенко.