Евгений Плющенко и Яна Рудковская Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская поделилась фото с семейного ужина в честь Дня влюблённых. Продюсер с юмором написала, как 37-летний муж преподнёс ей огромный букет белых роз и поздравил с Днём «какого-то Валентина».

Оказалось, что фигурист считает этот день «вообще не нашим праздником».

@plushenkoofficial

Люблю тебя в день какого-то Валентина. Это вообще не наш праздник! Но... Главное, чтобы тебе было приятно, — сказал Плющенко во время съёмки на видео.

Спортсмен при этом сидел перед пустой тарелкой и, кажется, был не совсем доволен съёмками для соцсетей.

Сама Рудковская в День влюблённых опубликовала трогательный ролик из семейного архива и добавила, что это «уникальное видео», которое она никогда нигде не выставляла. Это оказался день венчания продюсера с Евгением Плющенко.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¡ Ð´Ð½ÑÐ¼ Ð²ÑÐµÑ Ð²Ð»ÑÐ±Ð»ÑÐ½Ð½ÑÑ Ð²ÑÐµÑ Ð²Ð»ÑÐ±Ð»ÑÐ½Ð½ÑÑ ÐÐ¾Ñ ÑÑÐ¾ ÑÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ðµ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ Ð²ÑÑÑÐ°Ð²Ð»ÑÐ»Ð° ÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¾ Ð² Ð´ÐµÐ½Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ Ð²ÐµÐ½ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ñ ÐÐµÐ½ÐµÐ¹ ! ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐµ ÐºÑÐ¾ ÑÐ½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð½Ð°Ñ ÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿ÐµÑÐ½Ñ ÐÐ¸Ð¼Ñ @bilanofficial âÐ¯ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ ÑÐµÐ±ÑÂ» ) ! ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð½Ð¾ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐµÐµ ÑÑÐ°ÑÑÑÐµ! ÐÑÐ±Ð»Ñ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на свою песню «Летим со мной». В чёрно-белом ролике он снялся с женой Анжеликой.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях