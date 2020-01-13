https://static.news.ru/photo/49abab6a-365a-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Александр Ревва с женой Анжеликой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пластический хирург с профессиональной точки зрения оценил новый образ помолодевшей на десять лет жены Александра Реввы. Внешность Анжелики, которая ещё 12 лет назад выглядела невзрачно, вызвала нешуточные бурные обсуждения в Сети.

Вмешательство специалистов подтвердил пластический хирург Александр Вдовин, который первым делом увидел изменённую форму носа. Медик сравнивал новый образ жены Реввы со старыми снимками. Тонкий нос со слегка вздёрнутым носом мог появиться на лице Анжелики только после ринопластики, приводит предположения хирурга Teleprogramma.pro.

Радикально изменился овал лица женщины, что могло стать либо следствием сильного похудения, либо «радикального метода — удаления комков Биша с подтяжкой слизистой и аугментацией нижней трети лица с помощью филеров».

Такие манипуляции позволили Анжелике Ревве получить точёные подбородок, красивые скулы и пухлые губы.

Вдовин добавил, что жена артиста могла сделать блефаропластику верхнего века и сейчас её взгляд открыт и лучезарен.

Вообще, доктор остался в восхищении от внешности Анжелики. Он считает, что она не только стала очень привлекательной, но и «скинула» лет 12. Лицо женщины выглядит очень ухоженным — а это уже следствие регулярного посещения косметолога.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский юморист Александр Ревва сыграл свадьбу со своей женой в четвёртый раз. Торжественную церемонию провели на Мальдивах.