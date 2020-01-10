Российский юморист Александр Ревва сыграл свадьбу со своей женой в четвёртый раз.
Торжественную церемонию провели на Мальдивах. Гостями мероприятия стали дочери пары 13-летняя Алиса и 6-летняя Амелия. Фотографии и видео супруги опубликовали в Instagram.
Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться, — написал шоумен.
Я стала твоей женой уже в четвёртый раз, — написала жена.
Как писал NEWS.ru, клип альтер эго Александра Реввы по имени Артур Пирожков на песню «Она решила сдаться» только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров.
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