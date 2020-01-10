Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва заявила, что действительно хранила у себя кокаин. Она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Об этом в пятницу, 10 января, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Отмечается, что признав свою вину и раскаявшись, Бочкарёва попросила прекратить в её отношении уголовное преследование. Вместо этого...