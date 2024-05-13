«Плакала и ела»: Гагарина рассказала о похудении на 30 килограммов Гагарина назвала страшным свой аппетит во время беременностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина в интервью Надежде Стрелец на YouTube рассказала, что сильно поправлялась во время каждой беременности. По ее словам, аппетит у нее в это время был настолько сильным, что она плакала во время еды. Гагарина отметила, что практически дралась с матерью, пытавшейся отнять у нее тарелку с едой.

Плюс 30 [килограммов]. Во время беременностей меня раздувало как шарик. Я плакала и ела. Я съедала огромную жирную тарелку карбонары и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку, а я практически с ней дралась. Было страшно, потому что ты не можешь совладать со своим телом, — призналась Гагарина.

Гагарина также назвала бесстрашными звезд, которые худеют на препарате для диабетиков. По ее словам, она сбросила вес, уменьшая порции еды, а также занимаясь спортом.

Я следила за едой, я не переставала есть. Я переставала ужинать после шести. Я не люблю завтракать. Но я могу навернуть чизбургер и гамбургер, все что угодно. На следующий день я должна это сократить. Но отказываться от этого я не собираюсь. Я обожаю чипсы! — сообщила Гагарина.

Ранее Гагарина призналась, что боится косметических процедур после первого укола красоты, который изменил выражение ее лица. По словам исполнительницы, она пыталась избавиться от морщины на лбу. В результате, по словам артистки, ее лицо перекосило, а брови «стали как у птицы».