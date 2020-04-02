Пиарщица Жанны Фриске рассказала всю правду о романе певицы с Шепелевым

https://static.news.ru/photo/22951c5c-920c-11e9-a8d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев намеренно отобрал сына Платона у родственников жены, чтобы завладеть наследством Жанны Фриске, заявила пиар-директор певицы Ася.

По её словам, у звезды были яркие романы и мужчины, которых она любила. Однако она решила родить от Шепелева, потому что он красиво ухаживал.

Дмитрий умело ухаживал за Жанной. Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка. Отец Жанны сразу невзлюбил Шепелева, потому что видел его истинную сущность. На тот момент больших денег у Шепелева не было. Тогда как один концерт Жанны стоил 25 тысяч долларов, — отметила помощница Фриске, работавшая с ней во время съёмок двух «Дозоров».

Она отметила, что отцу Фриске не нужны деньги дочери. Он просто хочет, чтобы наследство досталось внуку, а не Шепелеву, сообщает «Экспресс газета».

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд иск о взыскании средств и выиграла дело.

Отец актрисы продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тыс. должен был выплатить гражданский муж звезды. Шепелев отказался выполнить своё обязательство перед благотворительным фондом. В связи с этим Владимир Фриске обратился в судебную инстанцию, писал NEWS.ru.