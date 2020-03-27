https://static.news.ru/photo/db463c46-7036-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Maruv Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) жалуется на оскорбления со стороны подписчиков в социальных сетях. Исполнительницу начали травить после поездки в Россию.

Пользователи желали ей «сдохнуть», нецензурно комментировали вокальные данные артистки, заявляли, что она не нужна Киеву.

Самое страшное, что в нашей стране такое явление всё больше и больше входит в норму жизни <...>. В какую страну и куда ехать на заработки — это личное дело каждого, — написала Корсун на своей официальной странице в Instagram.

Такое поведение юзеров Maruv назвала пережитком Средневековья, дискриминацией и буллингом. Накануне Корсун рассказала о проблеме доступа на родину после гастролей в РФ. Она обвинила дипломатов в отсутствии помощи. По её словам, сотрудники консульства страны предвзято к ней относятся.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ с 27 марта.

Эти меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, за две недели в страну вернулись 80 тысяч украинцев, однако больше времени ждать нет.

Властям пришлось сделать выбор между теми, кто остался за пределами родины, и 40 млн граждан внутри страны. Все оставшиеся за рубежом могут обращаться за помощью в диппредставительства Украины.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.