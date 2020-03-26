Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала о проблеме доступа на родину после гастролей в России. Она обвинила дипломатов в отсутствии помощи.
По её словам, сотрудники консульства страны предвзято к ней относятся.
Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой. Это самое конченное, самое невежественное консульство... Девушка-оператор просто психованная идиотка, она сбрасывает трубку или не берет её, — сказала она в историях в Instagram.
Сотрудники представительства сказали ей, что все, кто хотел выехать, уже выехали.
У меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права, гарантированные Конституцией, как у вас. Если вы не можете исполнять нормально свою работу — не работайте, — заключила она.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ с 27 марта.
Эти меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, за две недели в страну вернулись 80 тысяч украинцев, однако больше времени ждать нет. Властям пришлось сделать выбор между теми, кто остался за пределами родины, и 40 млн граждан внутри страны. Все оставшиеся за рубежом могут обращаться за помощью в диппредставительства Украины.
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