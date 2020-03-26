Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, сколько нужно заплатить, чтобы стать солисткой Большого театра. По её словам, сейчас талант не играет никакой роли. В кордебалет с радостью берут тех, кто готов раскошелиться на сумму «с четырьмя нулями в долларах».

И она попадёт, если первая цифра у суммы будет совсем не единичка. А если ещё больше увеличить, то можно стать сразу и солисткой, вне зависимости от таланта и призвания. Если...