https://static.news.ru/photo/2447cefe-6f84-11ea-9530-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ с 27 марта. Об этом он заявил в своём телеобращении.

До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки, — цитирует его RT.

Эти меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, за две недели в страну вернулись 80 тысяч украинцев, однако больше времени ждать нет. Властям пришлось сделать выбор между теми, кто остался за пределами родины, и 40 млн граждан внутри страны. Все оставшиеся за рубежом могут обращаться за помощью в диппредставительства Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа заражённых коронавирусом в стране. По его словам, эпидемия быстро распространяется, число жертв COVID-19 будет расти стремительно и может стать катастрофическим. Емец считает, что Киев ещё в силах локализовать распространение инфекции, которой уже заразились 145 украинцев, при одном умершем.