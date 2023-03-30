Певица Слава впервые стала бабушкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что впервые стала бабушкой, дочь артистки Александра Морозова родила ей внука. Раскрывать имя новорожденного 42-летняя исполнительница хитов «Попутчица» и «Однажды ты» не стала.

Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что еще говорить. У меня внучок, — написала она.

В январе российская певица сообщила, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом малыша стал супруг Александры бизнесмен Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.

В марте актриса Мария Ильюхина, сыгравшая роль Маши в сериале «Воронины», впервые стала мамой. По словам Ильюхиной, у нее родился «прекрасный пупсик». При этом артистка не стала раскрывать пол ребенка, пообещав рассказать обо всех подробностях в новых выпусках своего влога. Молодая мама поблагодарила «чуткого, заботливого и доброго» акушера, который принимал у нее роды.

В феврале 45-летняя телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова 6 февраля родила дочь. Звезда опубликовала в личном блоге фото с новорожденной и рассекретила ее имя — малыша назвали Аней.