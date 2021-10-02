Певица Слава призналась, что увела из семьи женатого

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась телезрителям, что своего супруга увела из семьи. В программе «Судьба человека» она уточнила, что замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким уже 20 лет, но когда они познакомились, он был женат.

Предприниматель старше артистки на 28 лет, и она за годы совместной жизни изменяла ему и уходила к более молодому и красивому мужчине, но в итоге они всё-равно остались вместе.

Я как человек меркантильный сразу запала на очки и его банковские бумаги. Он тогда был женат, а то он бы сразу меня в ЗАГС повёл. Мне было наплевать, что Толя был тогда в браке... Я вошла в чужую семью, — признала Слава.

Артистка рассказала зрителям, что дети Данилицкого от первого брака до сих пор не хотят общаться с ней.

Ранее Слава рассказала, что ей не нравятся музыканты Тимати и Егор Крид. По словам знаменитости, оба мужчины не являются достойными кандидатами на роль жениха. Звезда также оценила возможности певцов в постели. По мнению Славы, в сексуальном плане «они вообще никакущие!». Она добавила, что «просто знает это», так как чувствует мужчин.