Певица Слава оценила возможности Крида и Тимати в постели

https://static.news.ru/photo/d94e2436-c502-11eb-a399-96000091f725_660.jpg Слава Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская исполнительница Анастасия Сланевская, известная как Слава, рассказала на YouTube-шоу «ДаДа-НетНет», что ей не нравятся музыканты Тимати и Егор Крид. По словам знаменитости, оба мужчины не являются достойными кандидатами на роль жениха, хотя и приняли участие в проекте «Холостяк». Звезда также оценила возможности певцов в постели.

По мнению Славы, в сексуальном плане «они вообще никакущие!». Она добавила , что «просто знает это», так как чувствует мужчин.

Её дочь — 22-летняя Александра Морозова, призналась, что хотела пойти на проект «Холостяк». Девушка отметила, что симпатизирует Криду, но главным героем сделали Тимати. Наследница попыталась пройти отбор, но проиграла.

Но участвовать в «Холостяке» я бы всё-таки не смогла: заплакала бы и убежала, — добавила Морозова.

Слава не поддержала выбор Александры и заявила, что оба певца ей не нравятся.

Накануне победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова призналась, что познакомилась с мамой Тимати Симоной Яковлевной, а также его дочерью Алисой. Вместе с ними и рэпером модель из Испании уже успела провести отпуск. Сафарова больше не живёт в Испании, она переехала в Москву, и связано это, вполне возможно, с её романом с музыкантом.

Как сообщалось ранее, рэпер Тимати наконец прокомментировал финал проекта «Холостяк». Однако своим длинным рассказом об отношениях с победительницей Екатериной Сафаровой хип-хоп-исполнитель лишь разочаровал фанатов.