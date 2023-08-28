Певица Слава назвала причину расставания с бизнесменом Данилицким Певица Слава назвала походы Данилицкого к проституткам причиной разрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в интервью Павлу Воле, что временно разорвала отношения с бизнесменом Анатолием Данилицким из-за его походов к проституткам. По ее словам, она обиделась на него, а затем изменила свое мнение и позвала обратно домой. Артистка также отметила, что это не первый раз, когда они расстаются. Последний такой случай произошел 12 лет назад.

У него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю... Давай домой обратно, — рассказала певица.

Ранее певица Слава выступила с критикой в адрес известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, у которого она делала операцию по увеличению груди. По словам исполнительницы, после вмешательства у нее остались «ужаснейшие швы», из-за которых она почти год не могла смотреть на свое отражение в зеркале.

В конце марта певица заявила, что впервые стала бабушкой. Матерью внука стала дочь артистки Александра Морозова. Раскрывать имя новорожденного 42-летняя артистка не стала.