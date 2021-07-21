Певица Нюша показала в клипе округлившийся живот

Российская певица Нюша беременна и ждёт второго ребёнка. Округлившийся живот она показала в новом клипе «Небо знает», опубликованном на YouTube.

Певица долгое время скрывала своё интересное положение, да и сейчас, когда поклонники заваливают её вопросом «Ты серьёзно беременна?», она молчит. О том, что артистка ждёт второго малыша, узнали только те, кто досмотрели клип до конца. Только в самых последних кадрах Нюша предстала в обнажённом виде, показав округлившийся живот. Судя по всему, исполнительница уже находится на серьёзном сроке.

«У меня мурашки! Ты серьёзно беременна?», «Ню, ты реально беременна??? Если да, то мои поздравления», «Поздравляю с беременностью», «Очень необычный, красивый клип вышел. А вот концовка меня удивила. Ты беременна?», пишут подписчики под её последним постом в Instagram.

Нюша впервые стала матерью осенью 2018 года. Малышку родители назвали необычным именем Симба. Уже более четырёх лет Нюша замужем за политиком Игорем Сивовым. До певицы он был женат на преподавательнице танцев Елене, которая родила ему двоих детей.

Ранее сообщалось, что беременная российская артистка и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова пожаловалась на свою «негабаритность» и проблемы с настроением.