Лолита решила прервать воздержание от алкоголя в честь своего юбилея

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская готовится праздновать свое 60-летие, в честь юбилея артистка решила прервать длительное воздержание от алкоголя, пишет Пятый канал. В разговоре с изданием она пояснила, что планирует накануне юбилейного концерта взять выходные и выспаться, но после хочет отпраздновать свой день рождения и «рассчитывает быть в состоянии трупа».

Мы будем по-студенчески. То есть это артистический буфет, в котором все будет черти как. Еще даже не знаю, что из еды. Мало я не умею, поэтому решила, что дам я сильно газу только после окончания съемки концерта. Когда скажут: «Все снято, все здорово». И честно, рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа, — делится артистка.

Лолита не скрывает, что раньше, после развода с первым мужем шоуменом Александром Цекало, у нее были проблемы с алкоголем. Она вспоминает, что могла легко выйти на сцену нетрезвой и даже сесть за руль в состоянии опьянения. Тогда артистке удалось справиться, но после тяжелого расставания с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым певица вновь пыталась забыться с помощью спиртного. Сейчас Лолита признается, что уже много лет не прикасается к алкоголю, но в свой юбилей хочет оторваться. При этом певица отмечает, что это будет разовая акция.

Милявская ранее поделилась воспоминаниями о начале своей творческой карьеры. Артистка призналась, что до сих пор удивляется, как на ее концерты приходили зрители. При этом, по словам певицы, публика зачастую жестко критиковала ее исполнение.