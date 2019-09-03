https://static.news.ru/photo/36d0fd00-cecd-11e9-bd32-fa163e074e61_660.jpg Ирина Дубцова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Дубцова призналась, что у неё появился бойфренд. По словам певицы, чувства подарили ей мощный заряд энергии.

Да, влюблена! Это максимум, который я могу озвучить, стадия моего романтического подъёма такова, что делиться информацией пока не готова, — цитирует певицу Стархит .

37-летняя певица также рассказала, что влюблённость вдохновляет её и на спортивные подвиги. Дубцова отметила, что впервые за долгое время вернулась к тренировкам. По её словам, отношения находятся на ранней стадии, о свадьбе говорить пока рано.

Ирина Дубцова была замужем за солистом группы «Plazma» Романом Черницыным. У пары родился сын Артём, которому сейчас 13 лет.

Как ранее писал News.ru, не так давно стало известно о новом романе бывшего супруга певицы Ани Лорак. Избранницей стала модель Самия Ахметова. Пользователи обнаружили девушку на одном из сайтов европейских эскортниц под другим именем.