https://static.news.ru/photo/ca25c844-3073-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Адель Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В социальных сетях появилась фотография британской певице Адель. На снимке сильно похудевшая исполнительница сидит на песке у берега моря. Однако поклонники «звезды» обратили внимание не на способ отдыха любимицы, а на её внешний вид. Фанатов очень испугала худоба Адель.

Многие поклонники восприняли фотографию настороженно. Они писали в комментариях о том, что такая худоба может быть внешним признаком серьёзных проблем певицы со здоровьем. По утверждению некоторых пользователей Сети, певица выглядит «больной».

Но среди комментаторов были и те, кто крайне позитивно воспринял изменения во внешних виде Адель. Более позитивно настроенные поклонники отмечали: певица проделала большую работу над собой, худела, занималась с личным тренером, работала с диетологом и в итоге достигла отличного результата. Также фанаты призвали «перестать обсуждать тело» исполнительницы, сообщает Life.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники певицы Адель разочарованы политическим постом исполнительницы в Twitter. Они ожидали анонс нового альбома.

Обладательница 15 премий «Грэмми» напомнила своим подписчикам, чтобы те не забыли зарегистрироваться на парламентские выборы в Великобритании.