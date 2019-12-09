https://static.news.ru/photo/81899ca0-19c1-11ea-b5a4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Воробьёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Участник шоу «Холостяк» и певец Алексей Воробьёв рассказал, в каком месте на съёмочной площадке лучше заниматься сексом.

По его словам, можно выбрать любое место, главное — дать операторам хороший ракурс для съёмки процесса, передаёт StarHit.

Юмор — спасение в любой ситуации, — добавил он.

Исполнитель подчеркнул, что участнику шоу не нужно целоваться со всеми девушками. Для проверки следует спросить у кандидаток, что она думает насчёт «открытого брака»: если человек готов на это, то он не подходит для брака.

Не стоит никого слушать, кроме себя. Особенно тех, кто дает «добрые советы», — продюсеров и редакторов. Девочки находятся в соперничестве, а перед камерами хотят быть принцессами. Создателям нужно шоу — с разборками и поцелуями, их задача — манипулировать и стравливать. В итоге единственный, кто действительно хочет настоящего чувства, — холостяк, — заключил артист.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана станет участницей нового сезона шоу «Холостяк». Дочь сенатора Тюльпанова будет биться с 24 соперницами за сердце московского стоматолога Антона Криворотова. Седьмой сезон шоу «Холостяк» выйдет в эфир весной 2020 года.