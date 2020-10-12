Певец Эмин потребовал от композитора Крутого публичных извинений

https://static.news.ru/photo/bcab92f4-0c99-11eb-a42a-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский исполнитель Эмин Агаларов возмутился высказыванием композитора Игоря Крутого, который в интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!» рассказал о конфликте между ними двумя и продюсером Максимом Фадеевым.

Крутой заявил, что артисты хотели организовать музыкальную премию. Но против этого высказались Фадеев и Эмин. Якобы музыкальный продюсер не захотел, чтобы композитор был главным, а певец будто бы присвоил $1,5 млн.

Агаларов тут же отреагировал на интервью композитора. По словам певца, обвинения Крутого в его адрес и в адрес Фадеева необоснованны. Агаларов признался, что понёс финансовые потери, которые никто не возместил. Кроме того, исполнитель подчеркнул, что бюджет премии составил 53 млн рублей.

Я потратил свои деньги на рекламу, а после премии организовывал банкет в ресторане на 600 человек. Никакие счета мной не выставлялись, потому что была устная мужская договорённость, что я это готов сделать, понимая, что я партнёр в этой общей конфигурации. А далее, поскольку после Игорем Крутым было принято решение меня из команды убрать, всё, что я лично вложил в эту премию, так оплачено мне и не было, — подчеркнул Агаларов.

В интервью Super.ru певец сообщил , что будет ждать извинений от Крутого.

Я совершенно точно буду ждать публичных извинений, — отметил Эмин.

По его мнению, композитор лично развалил всю организацию, когда поставил вопрос выбора: либо он, либо Агаларов с Фадеевым.

Эмин отметил, что эту организацию также покинули братья Меладзе и Игорь Матвиенко.

Наш последний телефонный разговор с Игорем Крутым состоялся пять лет назад. Я откровенно сказал, что отношусь к нему с большим уважением, как младший готов его выслушать и отношения наши ценю дороже, чем любые проекты, — признался Эмин.

По его словам, тогда Крутой достаточно грубо с ним пообщался и повесил трубку.

Эмин создал собственный фестиваль «Жара». Певец рассказал, что многим участникам поступают звонки и угрозы от Крутого. Якобы композитор требуют от артистов не участвовать в фестивале в Баку, в противном случае они не смогут выступать на «Новой волне», которую организовывает Крутой.

NEWS.ru писал, что композитор скрыл наличие ещё одного сына.