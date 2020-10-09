Игорь Крутой решил скрыть наличие ещё одного сына

https://static.news.ru/photo/61e9d830-0a28-11eb-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Игорь Крутой, ставший накануне героем YouTube-шоу «Алёна, блин!», рассказал подробности своей личной жизни.

Говоря о семье и детях, ведущая показала артисту снимок, на котором он был запечатлён с двумя дочерями от разных браков Викторией и Александрой, а также с сыном Николаем. Кроме них в кадре также находился ещё один молодой человек, очень похожий на Крутого.

Прошлым летом ваша дочь опубликовала поздравление вас с днём рождения, написав «Мы поздравляем нашего папу с днём рождения». На фото она, Николай, Саша и ещё один молодой человек. Кто он? — спросила ведущая.

В ответ композитор сказал: «Человек». Даже после вопроса, сын ли он ему, Игорь Крутой предпочёл просто промолчать, пишут «Невские Новости».

Такая реакция вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Многие решили, что попытки скрыть личность молодого человека является доказательством, что он и правда может быть внебрачным сыном. Другие же решили, что продюсер просто не любит посвящать в подробности своей семейной жизни.

Ранее Крутой рассказал, что советский и российский певец Лев Лещенко, переболевший весной коронавирусом, мог бы покончить жизнь самоубийством, если бы узнал, что заразил десятки своих коллег, писал NEWS.ru.