«Петя мне во внуки годится»: Егор Кончаловский не видит общих тем с братом

https://static.news.ru/photo/4de90444-7f78-11eb-bc42-96000091f725_660.jpg Егор Кончаловский Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссёр Егор Кончаловский признался, что редко видится с единокровным братом Петей. 55-летний сын Андрея Кончаловского считает, что общению с 18-летним родственником мешает огромная разница в возрасте, но он всегда готов выслушать и дать совет.

Петя мне во внуки годится... Он сам мне иногда звонит. Пока все советы, которые спрашивал, касались автомобилей премиального класса. Не приобрести, а просто узнать, какой лучше. Как будто я в этом большой специалист. Но я не большой специалист, — рассказал Егор Кончаловский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Видится с Петей режиссёр нечасто. Он отметил, что это может показаться странным, но семья Кончаловских «не собирается, как цыгане, и песни не поёт».

При этом сам юноша уже выбрал профессию. Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского не собирается продолжать режиссёрскую династию и решил стать архитектором. Его брат, однако, уверен, что Пётр ещё передумает и станет либо актёром, либо режиссёром.

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