Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой женой

Юморист Евгений Петросян на своей официальной странице в Instagram опубликовал первое совместное фото со своей новой избранницей Татьяной Брухуновой. Подписью к снимку артист подтвердил серьёзный статус их взаимоотношений.
На фотографии Петросян и Брухунова запечатлены в тёмных очках и одинаковых модных двухцветных плащах.
Семейный образ, — подписал снимок юморист.
Избранница артиста сделала репост фотографии в сторис на своей странице в Instagram,
Как ранее писал NEWS.ru, Брухунова не сдержалась от колкостей в адрес экс-супруги артиста Елены Степаненко. Пятая жена юмориста назвала предыдущую супругу артиста «диковинной четвёртой» женой.
Так Брухунова ответила одной из подписчиц, которая напрямую написала ей, что не уважает её за разрушение семьи. Подписчица с горечью отметила, что супруги прожили много лет вместе, наживали имущество, а потом «жена постарела» и «пришло счастье».
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