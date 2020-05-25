Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой женой

Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

После того как рэпер Джиган начал употреблять запрещённые препараты и вести себя неадекватно, его супруга и мать четырёх детей Оксана Самойлова подала на развод. Джиган три недели проходил лечение в клинике, но сейчас вновь живет с семьёй в одном доме.

Опубликованное в соцсети фото, на котором Джиган с женой и маленьким сыном выглядят очень счастливыми, поклонники восприняли как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи. При этом, как пишет «Экспресс...