Молодая жена Петросяна не сдержалась в адрес Степаненко

https://static.news.ru/photo/822cbdc0-9be6-11ea-97a3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не сдержалась от колкостей в адрес экс-супруги артиста Елены Степаненко. Пятая жена юмориста назвала предыдущую супругу артиста «диковинной четвёртой» женой.

Так Брухунова ответила одной из подписчиц, которая напрямую написала ей, что не уважает её за разрушение семьи. Подписчица с горечью отметила, что супруги прожили много лет вместе, наживали имущество, а потом «жена постарела» и «пришло счастье».

Вам всё вернётся, — пообещала женщина Брухуновой.

@bruhunova

В ответ молодая и успешная жена Петросяна не сдержалась и заметила, что у Петросяна и до Степаненко были жёны и даже ребёнок.

А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвёртой, о которой говорите вы. Там ведь годы совместной жизни были, и даже ребёнок, — ответила явно задетая за живое Брухунова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко взорвала Сеть снимком времён своей молодости. Артистка очень похожа на нынешнюю жену Петросяна Татьяну Брухунову.