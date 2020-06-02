Петросян съехал от Брухуновой в квартиру напротив

https://static.news.ru/photo/486ae328-fb78-11e9-96dd-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: mir_znamenitostei/instagram.com

Личная жизнь юмориста Евгения Петросяна после развода не даёт покоя его поклонникам. На этот раз выяснилось, что он и его молодая избранница Татьяна Брухунова не живут вместе. Сатирику принадлежат две квартиры в комплексе «Садовые кварталы». В этих апартаментах напротив друг друга и живут возлюбленные.

Евгений Ваганович и его супруга не афишируют свою совместную жизнь.

На вопросы о частной жизни не отвечаю, — объясняет жена юмориста.

Сам Петросян тоже всячески воздерживается от темы личной жизни. Совсем недавно он впервые опубликовал совместное с Брухуновой фото.

О том, что супруги живут раздельно, рассказал «КП-Урал» работник бригады дезинфекции, который проводил антисептическую обработку в жилом комплексе. Ему удалось побывать в квартире Петросяна. По словам работника, артист был немногословен и занимался своими делами. Сами апартаменты выглядели идеально. По всей видимости, сатирик — большой педант, всё в его квартире разложено по своим местам.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей, Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Ранее Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна. Супруга комика опубликовала в сторис Instagram золотое кольцо от известного бренда. Украшение представляет из себя надпись Love. Изделие сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей, писал NEWS.ru.