https://static.news.ru/photo/e89bfeec-2957-11ea-8186-fa163e074e61_660.jpg Пётр Чернышёв и Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По окончании представления «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в московском Дворце спорта «Мегаспорт» организатор шоу Татьяна Навка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк. Она попросила отца девочки, участника шоу Петра Чернышёва выйти вместе с ней на лёд.

Фигурист взял девочку на руки и проехался с ней перед публикой, которая устроила им овации. Аплодисменты не смолкали несколько минут, сообщает Starhit. Издание отмечает, что это первое появление Милы на публике после рождения.

Как писал NEWS.ru, директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Попова ответила на слухи в Сети по поводу заблокированных счетов мужа артистки и якобы сбора средств на лечение звезды российского кино. По её словам, подобные заявления — «бред». Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России. Инициатива принадлежит налоговой службе Санкт-Петербурга, где зарегистрированы компании спортсмена.