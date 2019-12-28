По окончании представления «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в московском Дворце спорта «Мегаспорт» организатор шоу Татьяна Навка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк. Она попросила отца девочки, участника шоу Петра Чернышёва выйти вместе с ней на лёд.
Фигурист взял девочку на руки и проехался с ней перед публикой, которая устроила им овации. Аплодисменты не смолкали несколько минут,
Как писал NEWS.ru, директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Попова ответила на слухи в Сети по поводу заблокированных счетов мужа артистки и якобы сбора средств на лечение звезды российского кино. По её словам, подобные заявления — «бред». Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России. Инициатива принадлежит налоговой службе Санкт-Петербурга, где зарегистрированы компании спортсмена.
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