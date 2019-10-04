https://static.news.ru/photo/6cdb663a-e6db-11e9-8500-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев и Пелагея Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий программы «Голос 60+» Дмитрий Нагиев сообщил, что руководство Первого канала изменило правила голосования зрителей на шоу.

Мы принимаем ваши голоса только по СМС с мобильных номеров, — сказал артист в эфире передачи.

Нагиев отметил, что с одного номера можно проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов. По его словам, правило «обратного ответа» стало важным нововведением. Теперь, отправив СМС, телезритель должен получить ответное сообщение, в котором он опять подтвердит свой выбор. Звонки больше не принимаются.

В начале июня News.ru сообщил, что Group-IB опубликовала результаты итоговой проверки голосования на шоу «Голос. Дети», в которых подтверждается незаконная накрутка голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.