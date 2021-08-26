Первый канал объявил имена новых наставников шоу «Голос. 60+»

Первый канал объявил имена новых членов жюри популярного музыкального шоу «Голос. 60+» и назвал дату премьеры проекта. Состав наставников полностью обновится, следует из пресс-релиза Дирекции общественных связей Первого канала, поступившего в редакцию NEWS.ru.

Новый, четвёртый сезон вокального шоу стартует на Первом канале 3 сентября в 21:30. Кресла наставников команд на этот раз займут Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Лайма Вайкуле и Стас Намин. Для всех них это будет дебют в телепроекте в качестве судей. Ведущий останется прежним: Дмитрий Нагиев.

Шоу «Голос. 60+» начнётся 3 сентября со слепых прослушиваний, в которых примут участие возрастные конкурсанты не только из России, но и из стран бывшего СССР: Азербайджана, Украины, Белоруссии. Профессиональная принадлежность будущих членов команд наставников также разнообразная: в эфире Первого канала споют бывшие строители, артисты балета, педагоги, ветераны вооружённых сил и даже Дед Мороз. Самому старшему участнику едва исполнилось 96 лет.

Ранее Первый канал заявил, что десятый сезон основного шоу «Голос», который также начнётся в сентябре, соберёт золотой состав наставников: Александра Градского, Диму Билана, Леонида Агутина и Пелагею. У вокального проекта появится новая студия, изменится и дизайн знаменитых красных кресел судей.