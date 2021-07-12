Первый канал опубликовал имена наставников десятого сезона шоу «Голос»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:25, 16 августа 2021
Фото: vk.com/voice1tv
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Первый канал опубликовал имена знаменитых деятелей российской музыкальной эстрады, которые будут выступать в роли наставников в десятом сезоне шоу «Голос». Об этом стало известно из официального YouTube-канала проекта.
Это золотой состав жюри, с которого всё начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью, — говорится в заявлении Первого канала.
В красных креслах юбилейного сезона полюбившегося зрителям шоу «Голос» будут сидеть Пелагея, Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин. Продюсеры проекта сообщили, что всего будет выступать 120 конкурсантов, среди которых 18 тех, кто не попал в предыдущий сезон. Шоураннеры отметили сложнейший кастинг и большое количество участников в новом сезоне, среди которых в прямом эфире Первого выступят только самые достойные. Неизменным ведущим проекта остаётся Дмитрий Нагиев, старт десятого сезона проекта «Голос» запланирован на сентябрь.
Ранее стал известен победитель восьмого сезона шоу «Голос.Дети».