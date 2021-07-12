Первый канал опубликовал имена наставников десятого сезона шоу «Голос»

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Пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной создатель группы «На-на» Бари Алибасов рассказал в беседе с NEWS.ru о её отношениях с детьми от брака с писателем и режиссёром Василием Шукшиным. Музыкант заявил, что актриса была вынуждена уехать из Москвы, чтобы не видеться с младшей дочерью Ольгой. При этом Шукшина-младшая буквально накануне заявила в в программе «Судьба человека», что постоянно находится рядом с матерью: превратилась в обыкновенную сиделку, которая ухаживает и за престарелой родительницей, и за квартирой.

Она вытеснила Машу (старшая сестра Ольги. — NEWS.ru) и мать её. Они не общаются. Мать была вынуждена уехать из Москвы. Сейчас живёт она в 100 километрах от города. Ей помогает...