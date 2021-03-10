https://static.news.ru/photo/b9367e64-818c-11eb-9aca-96000091f725_660.jpg Ника Крауш Фото: nkraush/instagam.com

Первая в России модель-трансгендер примет участие в шоу «Ты — топ-модель» на телеканале ТНТ. Ведущей проекта станет Анастасия Решетова, а главным модным экспертом — Филипп Плейн. Победитель получит контракт с одним из популярных брендов, а также денежный приз в 3 млн рублей. Одной из претенденток станет Ника Крауш, известная как первая в РФ модель-трансгендер. По её словам, она 10 лет не появлялась ни в одной передаче на ТВ, так как хотела попасть именно на «Ты — топ-модель». На кастинге Нике сказали «да» все члены жюри.

Я пришла на этот проект за своим титулом. Я — победительница, потому что во мне есть всё, чтобы стать топ-моделью. Я здесь для того, чтобы доказать, что красота не имеет границ и рамок. Красота — это уверенность в себе и гармония. Если человек гармоничен, он красив априори. Как он это делает, неважно. Красота не имеет гендера, размера, цвета волос или кожи, — цитирует Нику портал Peopletalk.

Трансгендерный переход Крауш начала в 16 лет. Родители поддержали её решение. Но без проблем не обошлось — она столкнулась с травлей и насилием со стороны одноклассников. Зато сейчас на счету Крауш рекорд по количеству показов на Неделе моды в Москве — 19 выходов подряд,

Накануне стало известно о разводе Эрики и Виктора Аскаровых — заключивших в РФ первый брак трансгендеров. Виктор уверяет, что разрыв вызван импульсивным характером Эрики. Она, в свою очередь, объясняет развод изменой мужа. Виктор и Эрика официально оформили отношения в декабре 2019 года в Татарстане. Он — графический дизайнер, она — парикмахер. Пара жила на три города (Москва, Казань и Уфа) и собиралась завести ребёнка. Однако этим планам сбыться уже не суждено.

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