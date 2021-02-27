Первые в России супруги-трансгендеры развелись

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Эрика и Виктор Аскаровы, заключившие первый в России брак трансгендеров, приняли решение развестись.

Виктор уверяет, что разрыв вызван импульсивным характером Эрики. Она, в свою очередь, объясняет развод изменой мужа.

Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили. На сторис знакомых знакомых увидела довольную рожу, — приводит слова Эрики Аскаровой Telegram-канал Mash.

Виктор и Эрика официально оформили отношения в декабре 2019 года в Татарстане. Он — графический дизайнер, она — парикмахер. Пара жила на три города (Москва, Казань и Уфа) и собиралась завести ребёнка. Однако этим планам сбыться уже не суждено.

Ранее два брата-близнеца из Бразилии вместе решились сделать операцию по смене пола, что стало первым подобным случаем в мире. По словам 19-летних Майлы Фиби де Резенде и Софии Альбукерк, они с рождения не воспринимали себя как мальчиков, писал NEWS.ru.

Братья всю жизнь мечтали стать девушками, несмотря на насмешки и непонимание окружающих. Как отметила их мать, она всегда воспринимала своих детей как дочерей. Операция прошла 14 февраля в частной клинике бразильского города Блуменау и длилась пять часов.