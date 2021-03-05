Выразили озабоченность: в «ЕР» хотят запретить говорить о трансгендерах

В Торгово-промышленной палате РФ 4 марта прошла конференция «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», устроенная консервативным крылом партии «Единая Россия», именующим себя «Крепкая семья». Собравшиеся приняли проект резолюции, в котором содержатся предложения ввести очередные запреты, касающиеся демографического и гендерного вопросов — от ЛГБТ-атрибутики в госучреждениях до пропаганды трансгендерного перехода («смены пола») и «криминальных абортов». Свои предложения они объясняют потерями населения РФ, которое за три десятилетия якобы сократилось на 20 млн человек, хотя в реальности эта цифра примерно в 10 раз меньше. NEWS.ru решил выяснить, что предлагают борцы за нравственность и «традиционные ценности», а также чем грозят эти предложения.
Консервативная резолюция
Как следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru текста проекта резолюции круглого стола, его участники «признали важность и особую актуальность вопросов демографии как фактора национальной безопасности государства».
Участники конференции в своих выступлениях отметили, что основным направлением реализации законодательных инициатив должны стать комплексные меры по народосбережению, защите традиционных семейных ценностей, социальным программам помощи многодетным и стимулированию рождаемости, — говорится в документе.
Его авторы предлагают депутатам Госдумы выступить с рядом законодательных инициатив. На фоне важных социальных предложений, вроде выплаты ежемесячного пособия беременным женщинам и матерям детей до полутора лет в размере 1,5 МРОТ или засчитывания отпуска по уходу за ребёнком в трудовой стаж, проект резолюции предусматривает консервативные нововведения, которые обычно вызывают критику со стороны правозащитников, медиков или учёных как дискриминационные и опасные.
Например, участники круглого стола «Единой России» предложили прописать в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «запрет пропаганды смены пола»; «запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнёров)»; «запрет символики ЛГБТ в государственных учреждениях»; «запрет информации, пропагандирующей аборты; призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов». Также авторы документа хотят «ужесточить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений».
Кроме этого, участники круглого стола хотят внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» «запрет на информацию, оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство».
Целый блок предложений касается ограничения прав на искусственное прерывание беременности. Так, авторы проекта резолюции хотят внести в УК понятия «плод человека» и «криминальный (незаконный) аборт» с введением за последний уголовной ответственности. Также консервативная часть «Единой России» намерена вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и запретить их несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей. К тому же они предлагают ограничить свободную продажу лекарственных средств абортивного действия, ужесточить административную ответственность за «рекламу абортов», призыв к ним и пропаганду безопасности и популяризацию этой процедуры.
Отдельным блоком в предложениях резолюции звучат призывы поменять закон «О биологической безопасности в Российской Федерации», дополнив его ограничением «генетического редактирования человека», а также предложив «урегулировать вопросы вакцинации». Что касается последнего пункта, то, вероятно, речь идёт о расширении прав так называемых «антипрививочников» — ультраконсервативной публики, часть которой помимо отрицания научных данных о медикаментах известна приверженностью к более радикальным теориям заговора, типа веры в «чипирование» или даже вред от измерения температуры.
Вопросы вызывает и аргументация авторов проекта резолюции, в которой без ссылки на какой-либо источник утверждается, что «за последние 30 лет русские и другие народы России потеряли более 20 млн человек», в связи с чем необходимо наращивать популяцию, популяризировать многодетность, семейные ценности и бить по разного рода «меньшинствам». Эту же цифру
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в которой собраны данные государственной статистики, самой большой численность населения России в постсоветское время была в 1993 году. Тогда в стране официально проживали 148,56 млн человек. К 2009 году население сократилось до 142,73 млн человек, но затем начался демографический рост, и в 2019 году в РФ проживали уже 146,78 млн человек, но в 2020-м этот показатель просел, предположительно, из-за пандемии COVID-19, до 146,74 млн человек. По некоторым данным, Россия
Но пандемические и иные потери говорят, что максимальный разрыв между численностью населения России в постсоветский период составлял 5,83 млн человек в 2009 году по сравнению с 1993-м, а в 2021-м он сократился до 2,32 млн, что примерно в 10 раз меньше, чем было озвучено на конференции.
«Включая зоофилию и некрофилию»
О дальнейшей судьбе предложений, озвученных на конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», рассказал NEWS.ru её участник, член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.
Сейчас идёт проработка принципов. Вопрос-то важен в чём: у нас проблема с демографией. В прошлом году мы потеряли 500 тысяч человек. В этом году, по прогнозам, ещё хуже будет. И по прогнозам [вице-премьера Татьяны] Голиковой, мы потеряем до 2030 года 10 млн человек. Мы сегодня стоим просто перед угрозой потери страны. Для решения этой проблемы необходимо всячески укреплять семью. И сейчас вопрос демографический стоит жёстко, как во время войны. С учётом остроты ситуации, всё, что мешает созданию нормальной семьи, сохранению этой семьи и рождению детишек, что рекламируют, внедряют в сознание детей разного рода извращения, включая зоофилию и некрофилию, это всё одного поля ягоды, — это всё должно быть запрещено. Сознание ребенка должно быть защищено до того возраста, пока он не вырастет и сможет принимать решения самостоятельно. У нас нет запрета быть гомосексуалистом и лесбиянкой — когда человек взрослый — никто не лезет в его жизнь. Будет проведена ревизия всего, что есть в Интернете, и принят закон об ограничении всех этих поражающих наших детей факторах.
Общественник сравнил ЛГБТ-символику со свастикой, заявив, что «всё, символизирующее эти извращения, должно быть запрещено, так же, как и свастика». Он не согласился с точкой зрения многих медиков, по мнению которых, криминализация абортов не приведёт к их снижению, а перевод их в сферу теневых услуг, которые могут оказывать неквалифицированные люди, приведёт к тяжёлым осложнениям вплоть до гибели.
Это всё ложь и обман. Когда запрещали казино — боялись, что будут играть подпольно. И после запрета осталось всего 10 тысяч богатых бездельников, которые играют. И в этом случае я думаю, что количество абортов сократится раз в 10, — полагает Пожигайло.
Победить оппонента запретом
Специалист по гендерным исследованиям, доцент факультета социологии Европейского университета Анастасия Новокунская полагает, что «профессиональная позиция акушеров-гинекологов совершенно однозначная и она основана как на исторических примерах, так и на примерах других стран: криминализация абортов приводит только к ухудшению показателей здоровья женщины, потому что это так или иначе приводит к числу подпольных прерываний беременности, что небезопасно».
Недавно власти Польши ужесточили своё законодательство об абортах, что вызвало массовые выступления жителей страны против консервативной политики и активизацию феминистских сообществ. В России, по мнению Новокунской, сложно говорить о повторении подобного сценария.
Насчёт всеобщей мобилизации против консервативных нововведений сложно представить, как будут развиваться события. Как мы помним по предыдущим циклам обсуждения, например, законопроекта о профилактике домашнего насилия, общественная реакция была равнозначной. Она имела место как со стороны консервативных сил, которые пытались препятствовать обсуждению законопроекта, так и со стороны более либеральных групп, которые выступают за принятие закона. В ситуации, касающейся тематики абортов и запретительных мер, связанных с ними, я считаю, что важным участником дальнейших обсуждений может стать медицинское экспертное сообщество.
Она оценивает возможность введения предложений конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ» как «довольно высокую». Новокунская напомнила, что с 2013 года в России действует так называемый «закон о запрете гей-пропаганды», и «те меры, которые предлагались в рамках [конференции консервативного крыла „Единой России“], просто расширяют сферу применения уже существующей законодательной нормы, которая работает — есть административные дела, они заводятся как на юридических, так и физических лиц».
По её словам, для консервативной и религиозной части общества, тяготеющей к «традиционным семейным ценностям», эти нововведения «наверняка будут позитивной мерой». Для другой части общества, в первую очередь для ЛГБТ, «будут возникать новые угрозы и опасности». Также Новокунская не исключает, что «с расширением этих мер будет сложно работать образовательно-правовым, просвещенческим и правозащитным организациям, которые так или иначе связаны с ЛГБТ-проблематикой». Во многом на «консервативном повороте» сказывается возрастающее влияние религиозных организаций на светскую часть общества, в особенности на институты принятия решений.
Последние десятилетия мы видим, что хоть de jure Россия является светским государством, на практике РПЦ имеет сильное влияние на законодательную и исполнительную ветви власти. И это влияние только укрепляется. В обществе есть общественные организации, которые будут поддерживать такие инициативы, которые высказывались [на конференции 4 марта]. У части общества есть спрос на подобные и обсуждения, и принимаемые меры, — считает Анастасия Новокунская.
В свою очередь журналист Ник Лухминский, пишущий о проблемах трансгендеров, полагает, что инициативы, изложенные в проекте резолюции «традиционалистской» конференции, могут превратиться в законы.
Выглядит инициатива так, словно участники конференции долго участвовали в холиварах в социальных сетях, не сумели доказать свою правоту и решили победить, законодательно запретив точку зрения оппонента. Участнику интернет-разборок интуитивно понятно, что такое «информация, оскорбляющая семейные ценности, материнство, многодетность и детство», но как объект правового регулирования это выглядит кошмарно. Сочувствую юристам, которым в случае, если инициатива действительно дойдёт до Думы, придётся приводить этот набор слов в приемлемый вид. Впрочем, в России эта инициатива вполне может стать законом, почти не видоизменившись — пример изменения Конституции показывает, что прокатывало ещё не такое.
По его мнению, «такой закон значительно ухудшит положение огромного количества жителей страны». Например, отсутствие свободного доступа к информации о трансгендерном переходе — это «прямая угроза здоровью и жизни многих транс-людей», уверен собеседник NEWS.ru.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.