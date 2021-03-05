Выразили озабоченность: в «ЕР» хотят запретить говорить о трансгендерах

В Торгово-промышленной палате РФ 4 марта прошла конференция «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», устроенная консервативным крылом партии «Единая Россия», именующим себя «Крепкая семья». Собравшиеся приняли проект резолюции, в котором содержатся предложения ввести очередные запреты, касающиеся демографического и гендерного вопросов — от ЛГБТ-атрибутики в госучреждениях до пропаганды трансгендерного перехода («смены пола») и «криминальных абортов». Свои предложения они объясняют потерями населения РФ, которое за три десятилетия якобы сократилось на 20 млн человек, хотя в реальности эта цифра примерно в 10 раз меньше. NEWS.ru решил выяснить, что предлагают борцы за нравственность и «традиционные ценности», а также чем грозят эти предложения.

Консервативная резолюция

Как следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru текста проекта резолюции круглого стола, его участники «признали важность и особую актуальность вопросов демографии как фактора национальной безопасности государства».

Участники конференции в своих выступлениях отметили, что основным направлением реализации законодательных инициатив должны стать комплексные меры по народосбережению, защите традиционных семейных ценностей, социальным программам помощи многодетным и стимулированию рождаемости, — говорится в документе.

Его авторы предлагают депутатам Госдумы выступить с рядом законодательных инициатив. На фоне важных социальных предложений, вроде выплаты ежемесячного пособия беременным женщинам и матерям детей до полутора лет в размере 1,5 МРОТ или засчитывания отпуска по уходу за ребёнком в трудовой стаж, проект резолюции предусматривает консервативные нововведения, которые обычно вызывают критику со стороны правозащитников, медиков или учёных как дискриминационные и опасные.

Например, участники круглого стола «Единой России» предложили прописать в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «запрет пропаганды смены пола»; «запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнёров)»; «запрет символики ЛГБТ в государственных учреждениях»; «запрет информации, пропагандирующей аборты; призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов». Также авторы документа хотят «ужесточить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений».

moscow.er.ru

Кроме этого, участники круглого стола хотят внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» «запрет на информацию, оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство».

Целый блок предложений касается ограничения прав на искусственное прерывание беременности. Так, авторы проекта резолюции хотят внести в УК понятия «плод человека» и «криминальный (незаконный) аборт» с введением за последний уголовной ответственности. Также консервативная часть «Единой России» намерена вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и запретить их несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей. К тому же они предлагают ограничить свободную продажу лекарственных средств абортивного действия, ужесточить административную ответственность за «рекламу абортов», призыв к ним и пропаганду безопасности и популяризацию этой процедуры.

Отдельным блоком в предложениях резолюции звучат призывы поменять закон «О биологической безопасности в Российской Федерации», дополнив его ограничением «генетического редактирования человека», а также предложив «урегулировать вопросы вакцинации». Что касается последнего пункта, то, вероятно, речь идёт о расширении прав так называемых «антипрививочников» — ультраконсервативной публики, часть которой помимо отрицания научных данных о медикаментах известна приверженностью к более радикальным теориям заговора, типа веры в «чипирование» или даже вред от измерения температуры.

Вопросы вызывает и аргументация авторов проекта резолюции, в которой без ссылки на какой-либо источник утверждается, что «за последние 30 лет русские и другие народы России потеряли более 20 млн человек», в связи с чем необходимо наращивать популяцию, популяризировать многодетность, семейные ценности и бить по разного рода «меньшинствам». Эту же цифру озвучивал участник конференции, депутат Госдумы Пётр Толстой, но она не соотносится с официальными демографическими показателями.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в которой собраны данные государственной статистики, самой большой численность населения России в постсоветское время была в 1993 году. Тогда в стране официально проживали 148,56 млн человек. К 2009 году население сократилось до 142,73 млн человек, но затем начался демографический рост, и в 2019 году в РФ проживали уже 146,78 млн человек, но в 2020-м этот показатель просел, предположительно, из-за пандемии COVID-19, до 146,74 млн человек. По некоторым данным, Россия оказалась на одном из первых мест в мире по числу жертв коронавируса из-за поспешной отмены карантинных ограничений после первой волны пандемии. В результате, по предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

Но пандемические и иные потери говорят, что максимальный разрыв между численностью населения России в постсоветский период составлял 5,83 млн человек в 2009 году по сравнению с 1993-м, а в 2021-м он сократился до 2,32 млн, что примерно в 10 раз меньше, чем было озвучено на конференции.

«Включая зоофилию и некрофилию»

О дальнейшей судьбе предложений, озвученных на конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», рассказал NEWS.ru её участник, член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Сейчас идёт проработка принципов. Вопрос-то важен в чём: у нас проблема с демографией. В прошлом году мы потеряли 500 тысяч человек. В этом году, по прогнозам, ещё хуже будет. И по прогнозам [вице-премьера Татьяны] Голиковой, мы потеряем до 2030 года 10 млн человек. Мы сегодня стоим просто перед угрозой потери страны. Для решения этой проблемы необходимо всячески укреплять семью. И сейчас вопрос демографический стоит жёстко, как во время войны. С учётом остроты ситуации, всё, что мешает созданию нормальной семьи, сохранению этой семьи и рождению детишек, что рекламируют, внедряют в сознание детей разного рода извращения, включая зоофилию и некрофилию, это всё одного поля ягоды, — это всё должно быть запрещено. Сознание ребенка должно быть защищено до того возраста, пока он не вырастет и сможет принимать решения самостоятельно. У нас нет запрета быть гомосексуалистом и лесбиянкой — когда человек взрослый — никто не лезет в его жизнь. Будет проведена ревизия всего, что есть в Интернете, и принят закон об ограничении всех этих поражающих наших детей факторах. Павел Пожигайло первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

pexels.com

Общественник сравнил ЛГБТ-символику со свастикой, заявив, что «всё, символизирующее эти извращения, должно быть запрещено, так же, как и свастика». Он не согласился с точкой зрения многих медиков, по мнению которых, криминализация абортов не приведёт к их снижению, а перевод их в сферу теневых услуг, которые могут оказывать неквалифицированные люди, приведёт к тяжёлым осложнениям вплоть до гибели.

Это всё ложь и обман. Когда запрещали казино — боялись, что будут играть подпольно. И после запрета осталось всего 10 тысяч богатых бездельников, которые играют. И в этом случае я думаю, что количество абортов сократится раз в 10, — полагает Пожигайло.

Победить оппонента запретом

Специалист по гендерным исследованиям, доцент факультета социологии Европейского университета Анастасия Новокунская полагает, что «профессиональная позиция акушеров-гинекологов совершенно однозначная и она основана как на исторических примерах, так и на примерах других стран: криминализация абортов приводит только к ухудшению показателей здоровья женщины, потому что это так или иначе приводит к числу подпольных прерываний беременности, что небезопасно».

Недавно власти Польши ужесточили своё законодательство об абортах, что вызвало массовые выступления жителей страны против консервативной политики и активизацию феминистских сообществ. В России, по мнению Новокунской, сложно говорить о повторении подобного сценария.

Насчёт всеобщей мобилизации против консервативных нововведений сложно представить, как будут развиваться события. Как мы помним по предыдущим циклам обсуждения, например, законопроекта о профилактике домашнего насилия, общественная реакция была равнозначной. Она имела место как со стороны консервативных сил, которые пытались препятствовать обсуждению законопроекта, так и со стороны более либеральных групп, которые выступают за принятие закона. В ситуации, касающейся тематики абортов и запретительных мер, связанных с ними, я считаю, что важным участником дальнейших обсуждений может стать медицинское экспертное сообщество. Анастасия Новокунская доцент факультета социологии Европейского университета доцент факультета социологии Европейского университета

Она оценивает возможность введения предложений конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ» как «довольно высокую». Новокунская напомнила, что с 2013 года в России действует так называемый «закон о запрете гей-пропаганды», и «те меры, которые предлагались в рамках [конференции консервативного крыла „Единой России“], просто расширяют сферу применения уже существующей законодательной нормы, которая работает — есть административные дела, они заводятся как на юридических, так и физических лиц».

pexels.com

По её словам, для консервативной и религиозной части общества, тяготеющей к «традиционным семейным ценностям», эти нововведения «наверняка будут позитивной мерой». Для другой части общества, в первую очередь для ЛГБТ, «будут возникать новые угрозы и опасности». Также Новокунская не исключает, что «с расширением этих мер будет сложно работать образовательно-правовым, просвещенческим и правозащитным организациям, которые так или иначе связаны с ЛГБТ-проблематикой». Во многом на «консервативном повороте» сказывается возрастающее влияние религиозных организаций на светскую часть общества, в особенности на институты принятия решений.

Последние десятилетия мы видим, что хоть de jure Россия является светским государством, на практике РПЦ имеет сильное влияние на законодательную и исполнительную ветви власти. И это влияние только укрепляется. В обществе есть общественные организации, которые будут поддерживать такие инициативы, которые высказывались [на конференции 4 марта]. У части общества есть спрос на подобные и обсуждения, и принимаемые меры, — считает Анастасия Новокунская.

В свою очередь журналист Ник Лухминский, пишущий о проблемах трансгендеров, полагает, что инициативы, изложенные в проекте резолюции «традиционалистской» конференции, могут превратиться в законы.

Выглядит инициатива так, словно участники конференции долго участвовали в холиварах в социальных сетях, не сумели доказать свою правоту и решили победить, законодательно запретив точку зрения оппонента. Участнику интернет-разборок интуитивно понятно, что такое «информация, оскорбляющая семейные ценности, материнство, многодетность и детство», но как объект правового регулирования это выглядит кошмарно. Сочувствую юристам, которым в случае, если инициатива действительно дойдёт до Думы, придётся приводить этот набор слов в приемлемый вид. Впрочем, в России эта инициатива вполне может стать законом, почти не видоизменившись — пример изменения Конституции показывает, что прокатывало ещё не такое. Ник Лухминский корреспондент ИА «Свободные новости» корреспондент ИА «Свободные новости»

По его мнению, «такой закон значительно ухудшит положение огромного количества жителей страны». Например, отсутствие свободного доступа к информации о трансгендерном переходе — это «прямая угроза здоровью и жизни многих транс-людей», уверен собеседник NEWS.ru.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.