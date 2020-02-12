https://static.news.ru/photo/ed5c6cac-4e3f-11ea-b990-fa163e074e61_660.jpg Фото: pelageya_insta/instagram.com

Певица Пелагея в 2020 году вновь вошла в состав жюри Высшей лиги телевизионного Клуба весёлых и находчивых (КВН). Она приняла участие в съёмках первой 1/8 финала игры.

О том, что артистка возвращается к роли рефери в развлекательном проекте, сообщает её официальный аккаунт в Instagram.

Пелагею с телешоу связывает общая история. Будучи подростком она участвовала в этой игре в составе команды от Новосибирского госуниверситета. В последние годы её регулярно приглашают в жюри.

Ранее NEWS.ru писал, что Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и раздел имущества ради общей дочери.