Пьеха объяснил, почему поставил Юлиану ноль баллов за выступление

Музыкант и член жюри шоу «Суперстар! Возвращение» Стас Пьеха заявил, что поставил участнику проекта певцу Юлиану ноль баллов за выступление, так как ожидал от него творческого эксперимента в песне «Боже, какой пустяк». В беседе с «Народными Новостями» он напомнил, что это единственный ноль, который он ставил за все выпуски «Суперстара».

Я ждал, что он как вокалист будет экспериментировать в этой песне, что-то новое показывать, потому что любой вокалист может экспериментировать, профессиональный, как Юлиан, а он просто ничего нового не показал, и, более того, в этой песне, на мой взгляд, была неуместна такая манера пения, и, наверное, это его оскорбило, что я поставил ноль, но опять же, у кого-то один вкус, у кого-то другой, — пояснил Пьеха.

По его мнению, Юлиан показал «абсолютно несовместимую» манеру пения и песни. Впрочем, Пьеха напомнил, что мнение жюри подобных шоу всегда субъективно, так как нет точных показателей, например, как в спорте, по которым можно было бы объективно оценить выступление конкурсантов.

Ранее Юлиан заявил, что рад своему уходу из шоу «Суперстар! Возвращение», при этом подчеркнув, что его засудили незаслуженно. Он также возмутился качеством судейства, заявив, что его не может оценивать Стас Пьеха, потому что у него «лишь премии от радиостанций».