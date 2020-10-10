Павел Прилучный похвалился поклонникам накачанным торсом

Павел Прилучный снялся с оголённым торсом, демонстрируя накачанное тело. В последнее время актёр активно публикует такие снимки в Instagram.
Поддерживать хорошую физическую форму Прилучному приходится из-за съёмок в продолжении сериала «Клетка». Там актёр играет бойца ММА, который просто не может появиться на публике с дряблым телом.
Не зря в зал хожу, — подписал фото Прилучный.
Фанаты, однако, предположили, что Прилучный хвастается не просто так: он явно хочет произвести впечатление на бывшую жену Агату Муцениеце.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram анонс нового выпуска шоу «Честный развод». Героем передачи стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
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