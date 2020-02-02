Российский актёр театра и кино Павел Деревянко накануне церемонии вручения премии «Золотой орёл» сделал операцию по коррекции зрения.
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Я сделал коррекцию на глаза, она даёт острое зрение. Вчера провели операцию, а сегодня я уже здесь, — рассказал Деревянко
По его словам, процедура обошлась в 60 тысяч рублей. В ближайшее время актёру придётся соблюдать особый режим и избегать нагрузок на глаза, но после периода восстановления его зрение станет намного лучше.
Деревянко стал обладателем премии «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль на телевидении. Жюри отметило его работу в сериале «Домашний арест».
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