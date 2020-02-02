https://static.news.ru/photo/2dc88bbe-45de-11ea-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Павел Деревянко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко накануне церемонии вручения премии «Золотой орёл» сделал операцию по коррекции зрения.

Об этом сообщает издание StarHit. Деревянко появился на церемонии в специальных очках и с пластырем на веках. Актёр не стал скрывать причину появления этих аксессуаров.

Я сделал коррекцию на глаза, она даёт острое зрение. Вчера провели операцию, а сегодня я уже здесь, — рассказал Деревянко

По его словам, процедура обошлась в 60 тысяч рублей. В ближайшее время актёру придётся соблюдать особый режим и избегать нагрузок на глаза, но после периода восстановления его зрение станет намного лучше.

Деревянко стал обладателем премии «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль на телевидении. Жюри отметило его работу в сериале «Домашний арест».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что певице МакSим потребовалась госпитализация из-за проблем с сосудами.