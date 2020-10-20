Паулина Андреева отреагировала на смерть матери Фёдора Бондарчука

https://static.news.ru/photo/a5ac18aa-12b9-11eb-b634-fa163e074e61_660.jpg Паулина Андреева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Паулина Андреева почтила память матери своего мужа режиссёра Фёдора Бондарчука — Ирины Скобцевой. Артистка умерла 20 октября 2020 года в возрасте 93 лет.

Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20 октября (Сергей Бондарчук умер в 1994 году, — NEWS.ru). Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша, — написала Андреева на своей странице в социальной сети Instagram.

Скобцева сыграла в более чем 60 фильмах, в том числе и в знаменитой картине супруга «Война и мир». Во время съёмок этого фильма, в котором она исполнила роль светской красавицы Элен Безуховой, у них с Бондарчуком появились дети — Алёна и Фёдор.

Она также снялась в таких картинах как «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Мэри Поппинс, до свидания!» и других. С 1970 года вместе с Сергеем Бондарчуком вела актёрскую мастерскую во ВГИКе.

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