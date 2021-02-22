«Папина дочка» Арзамасова в чёрных перьях и взлохмаченная удивила фанатов

https://static.news.ru/photo/edf8d4d4-756c-11eb-815c-96000091f725_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

«Папина дочка» Лиза Арзамасова, ставшая с недавних пор женой фигуриста Ильи Авербуха, озадачила фанатов необычным образом. Актриса опубликовала снимок в длинном чёрном платье в пол и накидке из чёрных перьев.

Дополнили образ артистки в беспорядке растрёпанные волосы. Свой странный внешний вид молодая жена чемпиона мира пояснила неким экспериментом.

Как-то одна экстравагантная барышня сказала, что мне не хватает взбалмошности. Не знаю, чем она в хозяйстве полезна, эта взбалмошность, — кокетливо подписала снимок актриса.

Большинство поклонников положительно оценили необычный образ актрисы. Но нашлись и те, кто хотел бы видеть Арзамасову не «в образах», а такой, какая она есть. «Немного непривычно видеть вас в чёрном. Вы женственны и нежны, вам к лицу светлые и нежные тона», «Вы прекрасны и не надо ни под кого-то подстраиваться!!! Будьте собой — этим вы притягиваете к себе!!!», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух, безусловно — одна из самых гармоничных пар шоу-бизнеса РФ. Они недавно поженились и демонстрируют искренние чувства, а их поклонники в Сети радуются за счастье звёздной семьи.