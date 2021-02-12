Лиза Арзамасова показала нежное фото с Авербухом

https://static.news.ru/photo/4daabe8c-6ede-11eb-9d17-96000091f725_660.jpg Илья Авербух и Елизавета Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух, безусловно — одна из самых гармоничных пар шоу-бизнеса РФ. Они недавно поженились и демонстрируют искренние чувства, а их поклонники в Сети радуются за счастье звёздной семьи.

В День святого Валентина девушка опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram нежный снимок с возлюбленным. Фото сделано в ЗАГСе, незадолго до бракосочетания или спустя некоторое время после церемонии.

Всем любви...маршрут построен, — добавила к публикации Арзамасова.

Авербух и Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как фигуриста, так и артистки знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет. Накануне актриса опубликовала фото в тёплой куртке с капюшоном и пуховом платке, чем напрочь разочаровала поклонников. Молодая жена хореографа выглядит на снимке настолько постаревшей, что её вид показался подписчикам нелепым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что психолог Борис Хигир, написавший несколько книг по физиогномике, считает, что браки между людьми с большой разницей в возрасте обречены на провал. По его словам, у таких пар возникают проблемы в сексе. Специалист заявил, что 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова может страдать от «женских» болезней, которые будут вызваны сексуальной жизнью с известным фигуристом Ильёй Авербухом.