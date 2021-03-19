Пантера не уйдёт: фанатам «Маски» предложили угадать, что будет дальше

https://static.news.ru/photo/26c59f76-882f-11ea-bedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Фанатам музыкального шоу «Маска» предложили угадать, как будет развиваться ситуация в следующем выпуске любимой программы. Свои версии можно оставить на официальной странице передачи в Instagram.

Создатели шоу предложили поклонникам сыграть в бинго и разместили фото с девятью вариантами развития событий.

Пишите свои варианты ответов в комментарии под этим постом. И уже в это воскресенье мы проверим вашу интуицию, — гласит подпись к публикации.

Среди вариантов, предложенных на выбор: «Крокодил попадёт в номинацию», «Регина обидится на Тимура», «Единорог признается в любви Филиппу Киркорову» и другие.

В настоящее время в числе лидеров находится вариант о попадании в номинацию участника в маске Крокодила.

Кроме того, читатели выдвинули версии, которых нет в приведённой табличке. Например, о том, что Розовая Пантера не покинет шоу, маску снимет один из фаворитов или Тимур Родригез угадает, кто из кандидатов на вылет скрывает своё лицо.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники самого охраняемого шоу на российском телевидении «Маска» гадают, кто может скрываться под образом Розовой Пантеры. Некоторые телезрители считают, что под ним скрывается Ольга Бузова, и призывают жюри разоблачить её.